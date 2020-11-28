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В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек

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В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек
В Украине по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксированы 16 294 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

"16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 639 человек; летальных случаев - 184; выздоровело – 8 897 человек", – написал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов

Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 67278 случаев;
Винницкая область - 17 051 случай;
Волынская область - 23 656 случаев;
Днепропетровская область - 36 487 случаев;
Донецкая область - 22 210 случаев;
Житомирская область - 29 098 случаев;
Закарпатская область - 22 974 случая;
Запорожская область - 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
Киевская область - 36 214 случаев;
Кировоградская область - 4941 случай;
Луганская область - 6185 случаев;
Львовская область - 45 052 случая;
Николаевская область - 17 710 случаев;
Одесская область - 42 851 случай;
Полтавская область - 21 490 случаев;
Ривненская область - 30 430 случаев;
Сумская область - 27 603 случая;
Тернопольская область - 27 425 случаев;
Харьковская область - 54 517 случаев;
Херсонская область - 9845 случаев;
Хмельницкая область - 28 917 случаев;
Черкасская область - 22 053 случая;
Черновицкая область - 33 291 случай;
Черниговская область - 17 753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Топ комментарии

  • Ted 7b76f4bb
    Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
  • Necromus Necromus
    Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
  • 5 копійок
    Маладиє риганали.
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