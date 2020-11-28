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Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив

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Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив
Падение ВВП в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - рассказала Ковалив.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
  • саша паламарчук
    Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
  • Дик Шелдон
    Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
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