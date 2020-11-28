Число заражений COVID-19 в мире превысило 61,5 млн, жертв вируса - более 1,44 млн, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 субботы 61 млн 592 тыс. 95 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 662 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 441 тыс. 936 против 1 млн 431 тыс. 513 на утро пятницы, выздоровели более 39,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 88 тыс. 823 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 тыс. 568) и 264 тыс. 844 летальных исхода (рост - 1 тыс. 427), излечились более 4,87 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41 тыс. 322 человека. Всего зафиксировано 9 млн 351 тыс. 110 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 485 до 136 тыс. 200, поправились более 8,75 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 238 тыс. 350 заболевших, что на 34 тыс. 130 человек больше, чем сутками ранее, умерли 171 тыс. 974 больных (рост - 514), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 185,9. В США на 1 млн жителей скончался 817 человек, Индии - 98, Бразилии - 807.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ