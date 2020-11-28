В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов

В субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране пройдет акция "Зажги свечу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, этот день отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голод 1932-1933 годов - именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Украинские селяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. Так, 18 ноября 1932 года вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах относительно усиления хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года - продуктами длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день Постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп" разрешало отбирать у сенял хлеб по статье "контрреволюционные преступления".

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Уже спустя несколько дней, 26 ноября, вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором подчеркивалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовкам". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

В первую очередь, у украинских селян отбирали выращенное ими зерно, потом многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 года в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запретом выезда из охваченной голодом Украины селян лишили последних надежд на спасение. Оставшись без хлеба, голодающие семьи употребляли в пищу различные суррогаты: кукурузные початки и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и свеклу, картофельные очистки, стручки акации, толченую кору и листья деревьев.

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Террор голодом, который продолжался в Украине на протяжении 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.

Десятилетиями тема Голодомора была табуированной. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине, в соответствии с законом от 28 ноября 2006 года "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным".

Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские руководители - Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич признаны виновными в организации Голодомора в Украине.

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7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. В настоящее время это сделали 17 стран. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв. Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для обращения внимания на определенный аспект трагедии Голодомора 1932-1933 гг. В этом году она призвана напомнить, что к сохранению памяти о Голодоморе может присоединиться каждый, например, записав воспоминания еще живых очевидцев геноцида или передав в музей семейные артефакты, которые сохранились с того времени. Лозунг кампании - "Сохрани память. Сохрани правду".

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Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурно-творческих мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.

В 16.00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.