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COVID-19: В Киевской области может появиться еще восемь госпитальных баз, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу

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COVID-19: В Киевской области может появиться еще восемь госпитальных баз, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу
Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться - речь идет о 8 учреждениях здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения ОГА.

Отмечается, что вопрос включения госпитальных баз в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения.

"Сейчас в области "ковидных" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койко-мест. Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - отметили в КОГА.

Также в сообщении отмечается, что в настоящее время госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1 тыс. 217 пациентов.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ключевые слова тут "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
    А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
    И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
    К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
  • Андрей Сафhjyjd
    Украіні негайно треба:
    1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
    2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
    3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
    4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
    5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
    27.11.2020 06:39
    ОтветитьМне нравится 1
    Андрей Сафhjyjd
    5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
  • Александр Лихошва
    А к «койке» добавиться медперсонал и оборудование ?
    Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
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