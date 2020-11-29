Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встретиться с Путиным

Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пока не видит предпосылок для военного вторжения России на территорию ее страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Радіо Свобода".

В частности, Тихановская оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет Лукашенко удержать власть в охваченной протестами стране.

"Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?"- спросила Тихановская.

В то же время Тихановская сейчас не видит активной поддержки режима Лукашенко со стороны Кремля и выразила желание встретиться с президентом РФ.

Напомним, 25 августа этого года представитель Путина Дмитрий Песков приветствовал заявление представителей Координационного совета белорусской оппозиции о том, что они не рассматривают вопрос отказа от взаимодействия с Россией. В то же время Лукашенко поддерживает активный контакт с Путиным и в разгар протестов - 14 сентября - встретился с российским президентом в Сочи. Во время этой встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. А как сообщил 12 октября сайт Минфина РФ, Россия предоставила Беларуси первые 500 млн долларов кредита. Это совершенно через подконтрольный РФ Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Еще 1 млрд долларов кредита Беларусь получит непосредственно от России: первые 500 млн в этом году, следующий транш - в 2021 году.

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Светлана Тихановская обращалась к Владимиру Путину в день его встречи с Александром Лукашенко.

"Что бы вы ни приняли, и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь юридической силы", - утверждала Тихановская.

По ее словам, все соглашения, подписанные с Лукашенко, будут пересмотрены новым правительством, поскольку белорусский народ отказался ему доверять и поддерживать его на президентских выборах.