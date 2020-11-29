На выборах мэра Черновцов побеждает Кличук, - экзитполы

На повторном голосовании на выборах мэра Черновцов, по данным экзитполов, побеждает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. Он опережает своего конкурента Виталия Михайлишина (партия "Команда Михайлишина") на 22%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По результатам экзитпола Info Sapiens, проведенного по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин - 38,5%.

О победе Кличука также свидетельствуют данные экзитпола Института социологии Маковецкого. Согласно этим данным Кличук набрал 59,1%, Михайлишин - 40,9%.

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Как отмечает издание, Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

В 2020 он был выдвинут кандидатом в мэры от партии "Единая альтернатива" (перерегистрированная в этом году партия "Союз города и села") и набрал в первом туре 27,29% голосов.

Виталий Михайлишин - депутат Черновицкого горсовета 6 и 7 созыва, председатель фракции "Родной город". В 2010-2014 годах был депутатом Черновицкого городского совета от Партии регионов. Его депутатские полномочия тогда были прекращены по его же заявлению.

Михайлишин трижды баллотировался в парламент и дважды - в мэры города.

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В 2020 году он выдвигался в мэры от своей партии "Команда Михайлишина" (переименована в сентябре 2020, ранее - партия "Добробут"). В первом туре он имел поддержку в 21,33%.

Напомним, 29 ноября в Черновцах прошло повторное голосование на выборах городского головы.

Официальные результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования.