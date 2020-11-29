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НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов

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НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - "слуга народа" Леонов
Депутат "Слуги народа" Алексей Леонов сообщил о своих планах на следующую неделю.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook нардепа.

Среди вопросов, которыми он планирует заниматься - закон о РРО №4439 ("Текста пока не видел, но свою позицию неоднократно озвучивал, нужно переносить и идти на уступки"), введение полного локдауна ("Требует изучения и обсуждения. Но цифры растут и разговоры о том, что других вариантов нет, становится все больше"), закон президента о поддержке бизнеса №4429-4431, законы о конституционном кризисе (декларации №4434, НАЗК и закон о Конституционном Суде).

Также Леонов упоминает "закон о НАБУ" №4437. "Моя позиция полностью совпадает с позицией заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова относительно главы НАБУ Сытника! Вчера он написал: "НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета", - подчеркивает депутат.

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Кроме того, по его информации, бюджет на 2021 год на следующей неделе приниматься не будет. Скорей всего, внеочередная сессия пройдет после 7 декабря.

Леонов запланировал и ряд встреч в Кабмине: "Очень хочу узнать, каких конкретно результатов мы достигли, за три недели "Карантина выходного дня".

НАБУ - это не украинская история. Корень проблем - Сытник, - слуга народа Леонов 01

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

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Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Антон Куприянов
    Корень всех проблем в Украине - поголовная вездесущая корупция и 5я колона сепаров в раде и правительства !
  • 18c49ed2
    А все считают, что коорень проблемы это вы и ваш предводитель. Безвиз уже надоел?
  • jura bucaphalus
    Ти диви, яка боротьба з корупцією у Слузі народу)). Немає НАБУ - немає корупції. МВФ, дай гроші))
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