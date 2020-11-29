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Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - "слуга народа" Дубинский

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Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - "слуга народа" Дубинский
Правительство планирует ввести полный локдаун на три недели - до 15 января.

Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.

Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - слуга народа Дубинский 01

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Отметим, что ранее такой вариант назывался среди остальных, которые рассматривают в правительстве.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Hon. Judge Dredd




    Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
  • 18c49ed2
    Локдаун введут когда народ начнет звереть от безденежья и безнадеги. Чтобы обезопасить себя от их гнева.
  • Senator S #201477
    Впервые с времен Леонида Кучмы за 20 лет,начала расти задолженность по зарплатам...Зеля повторяет "подвиги" Леонид Данилыча... Пенсионерам приготовиться...
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