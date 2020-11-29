Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - "слуга народа" Дубинский
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Правительство планирует ввести полный локдаун на три недели - до 15 января.
Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.
Отметим, что ранее такой вариант назывался среди остальных, которые рассматривают в правительстве.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.