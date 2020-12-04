Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению американских СМИ, большинство судей пришли к выводу, что иск, поданный ранее на этой неделе, следует рассматривать в суде более низкой инстанции.
Целью иска было убедить судебные власти Висконсина не засчитывать более 200 тыс. бюллетеней, поступивших из "демократических" районов штата. В случае успеха подобной инициативы у Трампа появилась бы реальная возможность добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов в Висконсине: согласно официальным данным, там он уступил кандидату от демократов Джо Байдену около 20 тыс. голосов.
Юристы штаба Трампа в настоящее время пытаются в нескольких штатах через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов. В случае успеха это может позволить Трампу остаться в Белом доме на второй срок. Однако пока что подобные усилия не принесли существенных успехов.