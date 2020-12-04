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Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады

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Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, - МИД Канады
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в четверг во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала диалога по существу между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращения насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", - сказал Шампань.

Он отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем".

"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", - отметил министр.

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Как сообщалось, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти страны продолжают применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, с августа более 30 тыс. белорусов были задержаны на уличных протестах. А общее количество политических заключенных в Беларуси составляет 145 человек.

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Топ комментарии

  • Антон Куприянов
    Твой Х.йло и Лукашеску - два клоуна диктатора ! ))
  • Senator S 01a656ec
    РАБссия готовит госпереворот в Молдове...Крысы Мавзолейные,пупок не надорвется воевать?Белорусь,Армения,Украина,Молдова...,а по факту Турция,Азербайджан...Сирия,Ливия....
    Быдло тупое...
  • Zemer
    Лукашенко - президент олигофренов Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6761
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