COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн.

По состоянию на утро 4 декабря в мире зарегистрировали 679 194 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 683 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 65 536 642 случая инфицирования, из них 679 194 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 511 919 человек, из них 12 683 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 45,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция и Польша.



