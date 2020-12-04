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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383
В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 декабря, зафиксированы 15 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 383 человека, умерли 235 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 02госпитализированы - 1 776 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 02летальных случаев - 235;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 02выздоровели - 13 383 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 02осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 07заболели - 787 891 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 07выздоровели - 397 809 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 07летальных случаев - 13 195;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 07проведено ПЦР-тестов - 4 702 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383 12

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    На этой неделе нового рекорда не будет. Знач или помог карантин выходного для или дают статистикую какую им нужно, ведь еще нужно провести новогодний концерт 95го кварталу...
  • Владэк
    а Степашка талдычит, что успех от карантина выходного дня.....
  • Старый зольдат
    Работа у него такая - расхищать МОЗ и вешать спагетти на уши ЗЕлохам.
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