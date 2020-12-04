В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 776 человек;
летальных случаев - 235;
выздоровели - 13 383 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852).
За все время пандемии в Украине
заболели - 787 891 человек;
выздоровели - 397 809 человек;
летальных случаев - 13 195;
проведено ПЦР-тестов - 4 702 234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - рассказал Степанов.