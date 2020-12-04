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Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС

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Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС
С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает , об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook

По данным штаба, с начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-мм калибра и 120-мм минометы, осуществив обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное.

"Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

"О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС 01

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  • Наталья Киенко
    "Приглашение дружить семьями"!!! Так же я их, мразей, НЕНАВИЖУ!!! Лживая, гнилая НЕДОнация!!!
  • Геннадій Бикодір
    120 мм арта!!! вони так само лаконічно доповідатимуть і про обстріли градами?
  • ручка от чемодана
    безкарність
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