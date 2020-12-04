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Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца

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Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца
Cо временем часть антител, производимых вакциной, немного сокращается.

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

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Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    кароче фармацефтические корпорации нехило теперь так будут нагревать руку на постоянной основе, а потом вирусняк мутирует и еще, еще больше вакцын всяких разных...
  • OA
    А как же этот, как его международный ветеринарный паспорт, то есть ковид-пасс, его желающим попутешествовать самолетами Квонтаса, например, тоже придется 4 раза в год обновлять?
    Ежкин кот, да это выгоднее добычи золота в Сакраменто, ветеринарные паспорта населению выдавать, это же неиссякаемый источник благоденствия для чиновников.
    Учитесь, как деньги из воздуха делать, куда там до них Не-лоху.
  • Eugen Mk
    это очень сомнительное бесплатно - в конце концов налоги на это платит каждый работающий
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