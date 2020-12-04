Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук

В "Слуге народа" опровергли наличие планов по переформатированию коалиции.

Как рассказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно", - сказала она.

Также нелогичным и нереалистичным считает переход части коллег в "За майбутнє" мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в СН.

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"Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать про полную монолитность фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции", - сказал нардеп.