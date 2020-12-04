Двое горняков госпитализированы вследствие обвала породы на шахте в Кривом Роге, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте "Терновская" в Кривом Роге. В результате обрушения горной породы пострадали два горняка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, сейчас пострадавшие находятся в больнице.

3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на шахте Терновская обвалилась порода, в результате чего присыпало двух работников шахты. Горняков из-под завала вытащили спасатели. Пострадавших доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как сообщал вчера Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, на шахте "Терновская" в Кривом Роге на Днепропетровщине произошел обвал горной породы.