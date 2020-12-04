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В Италии зафиксирована самая высокая с марта суточная смертность из-за COVID-19 - умерли 993 человека

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В Италии зафиксирована самая высокая с марта суточная смертность из-за COVID-19 - умерли 993 человека
Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украине, об этом сообщают в четверг римские СМИ.

Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

Таким образом, в общей сложности за все время пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.

При этом, в целом ситуация с коронавирусом в стране постепенно возвращается под контроль: за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Это значительно ниже, чем, к примеру, в середине ноября, когда этот показатель временами зашкаливал за 40 тыс.

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
  • Fantomas
    пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
  • Yuriy Smith
    за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

    и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
    Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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