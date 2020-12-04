Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопровода "Северный поток 2".

Поправки внесены в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством газопроводов, говорится в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В проекте оборонного бюджете закреплены санкции против компаний за содействие продажи, аренды или предоставления трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставления услуг страхования или перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

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Санкции будут распространятся на компании, которые предоставляют услуги модернизации, модификации и установки оборудования для сварочных работ на судах.