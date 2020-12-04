Человечество столкнулось с общим врагом, - генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией. Он напомнил, что с самого начала Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща. Об этом Гутерриш сказал в ходе заседания Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда, - "человечество столкнулось с общим врагом".
"Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН.
Он напомнил об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания.
При этом Генсек ООН посетовал на нехватку финансирования данных важных инициатив.
"В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", – предупредил он.