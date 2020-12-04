Новости • Агрессия России против Украины

Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна

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Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна
Встреча в "нормандском формате" может произойти, как и надеется Украина.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сомнения есть, касательно реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень необходима такая встреча, особенно на высшем уровне", - сказал он.

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Кравчук объяснил, почему есть необходимость в "нормандской встрече".

"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное - определение по существу задачи. А по существу задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в "нормандском формате". Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", - сказал он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Что, все? Оказывается войну закончить не получается? И всех ребят вернуть ***** не даёт. А разговоров то сколько было. Так кто у нас сейчас барыга на крови? Сам "величайший"?
  • Стрелок
    как то не задается миротворить у новых лиц. год топтания на месте. смена спикеров, переговорщиков, концепций и планов. говорильня.
    а помните? "пачиму на вастоке до сих пор стреляют и сколько вы зарабатывайте на вайне?" вопрошал нелох на стадионе.
    ну чего переговорщик херов, посмотрел в очко *****? мир там разглядел?
  • 18c49ed2
    Кстати, насчет настоящих барыг.

    "ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант".

    Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови? Рассказать про это не желаете или уже политика не интересует ?
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