Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной

Франция и Португалия сделают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатной для своих граждан.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация начнется в ближайшие несколько недель. Программа прививки будет разделена на три категории людей, в первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые слои населения, в частности в домах престарелых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов

Кастекс сообщил, что Франция заказала около 200 млн доз вакцины у разных фармацевтических компаний, которые занимаются их разработкой. Это позволит привить 100 млн человек.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо также заявила, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной для граждан страны.

Она отметила, что Португалия приобретет 22 миллиона доз вакцины от COVID-19 за 200 миллионов евро. В частности страна заключила соглашения с такими потенциальными производителями, как CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.