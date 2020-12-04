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Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной

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Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной
Франция и Португалия сделают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатной для своих граждан.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация начнется в ближайшие несколько недель. Программа прививки будет разделена на три категории людей, в первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые слои населения, в частности в домах престарелых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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Кастекс сообщил, что Франция заказала около 200 млн доз вакцины у разных фармацевтических компаний, которые занимаются их разработкой. Это позволит привить 100 млн человек.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо также заявила, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной для граждан страны.

Она отметила, что Португалия приобретет 22 миллиона доз вакцины от COVID-19 за 200 миллионов евро. В частности страна заключила соглашения с такими потенциальными производителями, как CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А у нас будет платной и в пару раз дороже номинальной стоимости Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной - Цензор.НЕТ 8408
  • WiM
    Брехня.
    Оплата из налогов граждан.
    Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
    Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
  • Super Gut
    В зебильной Украине, бесплатную вакцину получат только депутаты, судьи, зе-чиновники и мусора. Всем остальным прийдется платить по 10тыс гривен.
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