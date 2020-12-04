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Движение по улице Грушевского в центре Киева перекрыто в связи с проведением акции протеста, - патрульная полиция

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Движение по улице Грушевского в центре Киева перекрыто в связи с проведением акции протеста, - патрульная полиция
Участники акции протеста в правительственном квартале в центре столицы сегодня утром перекрыли автомобильное движение по ул. Грушевского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Киева.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. (От Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую)", - говорится в сообщении.

В то же время, Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", - подытожили в Нацполиции.

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  • 5 копійок
    Це така українська забавка.
  • 5 копійок
    Рух вулицею Грушевського в центрі Києва перекрито у зв'язку з проведенням акції протесту, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4043
  • Петя Петрович
    а нормальные кандидаты были?
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