До конца года локдауна не будет. Рекомендуем вводить жесткий карантин с первых чисел января, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сейчас главная тема, которая обсуждается в обществе - введение локдауна. Мы можем теряться в догадках и стоить теории, но есть очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с конца января в течение февраля мы ожидаем пик заболевамости гриппом. Это сезонный пик. Это также приведет к большой загруженности на нашу медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболевамости COVID-19 и, как следствие, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19 пациентов", - сообщил министр.

Степанов отметил, что несмотря на стабильный прирост новых больных, резких скачков заболеваемости нет.

"Мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жетский карантин до конца декабря. Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нынешнюю нагрузку в связи с COVID-19 … Мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря", – сказал он.

"Вместе с тем, мы видим необходимость сбить волну коронавируса... Мы рекомендуем правительству ввести плановый жесткий карантин начиная с первых чисел января. Длительность такого карантина должна быть в течение трех недель", - добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня существенно не повлиял на распространение коронавируса, - инфекционист Дубровский. ВИДЕО

Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали. А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой зоны".