Оппозиция Беларуси обнародовала шесть сценариев развития событий в стране. Среди них и новые выборы, и военный переворот

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской обнародовала шесть сценариев развития ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Тихановской.

"Сегодня, 3 декабря, Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участие в них самой Тихановской", - сказано в сообщении.

Добровольский отметил, что первым сценарием может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Причин у начала этих переговоров может быть две: действующий "президент" Александр Лукашенко (ЕС и США не признают его законно избранным. – Ред.) сам принимает решение либо "группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры". В обоих случаях "со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом (белорусской оппозиции. - Ред.)".

Второй сценарий, по мнению Добровольского, это "новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной" из-за того, что "бывший президент покидает страну", "подает в отставку" или "подвергается аресту".

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Третьим вариантом может стать "ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения". Добровольский считает, что в таком случае "Лукашенко остается у власти на некоторый период, но отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период. Сценарий становится неустойчивым, есть тенденция перетекания его в сценарий 1 или 2".

Четвёртый сценарий предполагает "попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут".

"Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет", - отмечает Добровольский.

По его мнению, объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но "Лукашенко вряд ли на это пойдет".

"Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю", - заявил советник Тихановской.

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В качестве ещё одного сценария Добровольский называет возможность введения в Беларусь российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без неё. По его мнению, "у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России".

Вторым вариантом этого сценария может стать то, что Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Это может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты. "При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены", - прогнозирует Добровольский.

И, наконец, последним сценарием оппозиционер называет "номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти".

"Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить)", - резюмировал Добровольский.