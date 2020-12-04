Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении ВАКС.

"18.12.2017 в завуалированной форме, под видом составления договора о покупке предмета преступления, Гройсману В.Б. было предоставлено, а последним, при пособничестве Коваленко В.Л. на имя Гижка Ю.П., получена для себя неправомерная выгода в особо крупном размере имущественных прав на нежилые помещения ... в жилищном комплексе "Аристократ", ... на сумму 75 450 132,62 гривен, что составляет разницу между фактически уплаченной Гройсманом В.Б. суммой денежных средств и действительной рыночной стоимостью имущественных прав на предмет неправомерной выгоды", - говорится в постановлении.

В то же время, журналист Владислав Сидоренко на странице в сети Facebook опубликовал само постановление.

"В распоряжении редакции "Свободного" постановление Высшего антикоррупционного суда, закрытого заседания, на котором судья дает разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации Укрбуд. В постановлении описывается, при каких обстоятельства и где/как, помещения в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки", - говорится в сообщении.













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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

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