Полное урегулирование конфликта на Донбассе должно включать и вопрос Крыма, - глава ОБСЕ Рама

Полное урегулирование связанного с Украиной конфликта должно включать в себя и вопрос оккупированного Крыма.

Об этом заявил председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама 3 декабря во время открытия 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"В начале года я отметил, что связанный с Украиной конфликт будет главным приоритетом нашего председательства. Это не изменилось и не может измениться. Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь ко всеобъемлющему мирному урегулированию, включая вызовы, связанные с Крымом", – сказал он.

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Рама отметил, что прогресс возможен при наличии политической воли, а также при выполнении Минских соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандского формата на переговорах в Париже 9 декабря 2019 года.



Он призвал максимально задействовать в процессе урегулирования переговоры трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ.