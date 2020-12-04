Саперы The HALO Trust разминировали свыше 1,6 млн кв. м на Донбассе, - посольство США в Украине
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Начиная с 2014 года США направили около 3,4 миллиона долларов на проведение работ по разминированию территорий на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные посольства США в Украине.
"А вы знали, что с 2014 года Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира? Благодаря финансированию со стороны США в размере 3,4 млн долларов и после почти трехлетней работы, The HALO Trust обезвредили наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались на площади свыше 1,6 миллионов м2. Спасибо, HALO Trust! Ваша работа вселяет надежду украицам, пострадавшим от российской агрессии", - говорится в сообщении.