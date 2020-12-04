Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система в декабре выдерживает нагрузку, поэтому усиливать карантинные меры в этом месяце не планируют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мер необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал премьер-министр.

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