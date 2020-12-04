Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять "судью Майдана" Кицюка на предмет люстрации, - Маселко

Фигурант дела о захвате власти, судья Окружного админсуда Киева Евгений Аблов еще 4 года назад запретил проводить люстрационную проверку в отношении преследовавшего активистов Майдана судьи Виктора Кицюка.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Кицюка просто эталонный пример круговой поруки и произвольных решений... Оказывается Кицюк не проходил люстрационную проверку. А знаете почему? Потому что еще в марте 2016 года известный судья Аблов фактически запретил ГСА проводить такую проверку Кицюка", - написал он.

Кроме того, Аблов допустил ошибку в решении и признал действия ГСА не противоправными, а "противными".

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По словам Маселко, данное дело находится в кассации с октября 2016 года и до сих пор не рассмотрено Верховным Судом.

Напомним, 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал экс-судью Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.