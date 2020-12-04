Транспорт продолжит работать при ужесточении карантина, - Шмыгаль

Украинское правительство не планирует закрывать работу транспорта в случае ужесточения карантина.

Об этом заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Транспорт будет работать. Авиакомпании, железная дорога, общественный транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", - уточнил премьер.

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