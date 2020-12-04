Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин
Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Рада 3 декабря планировала рассмотреть в первом чтении законопроект № 3009а, которым СН дает Венедиктовой возможность вмешиваться в дела НАБУ и САП. Подробно об угрозах законопроекту здесь.
Если коротко, то Венедиктова получит законное право делать то, что она учудила с Татаровым. То есть, спасать коррупционеров президента от наказания.
Очень выгодная для коррупционеров история, правда? Обворовывай украинцев сколько хочешь, все равно Венедиктова от НАБУ отмажет.
Если это кого-то из "слуг" еще беспокоит, то это прямое нарушение предыдущих меморандумов с МВФ, поэтому денег не будет и поэтому тоже.
Не понимаю, куда они будут убегать, когда экономика накроется, и Зеленскому придется брать российские деньги.
Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.