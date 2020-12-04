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Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин

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Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин
Если коротко, то Венедиктова получит законное право делать то, что она учудила с Татаровим. То есть, спасать коррупционеров президента от наказания.

Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Рада 3 декабря планировала рассмотреть в первом чтении законопроект № 3009а, которым СН дает Венедиктовой возможность вмешиваться в дела НАБУ и САП. Подробно об угрозах законопроекту здесь

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Если коротко, то Венедиктова получит законное право делать то, что она учудила с Татаровым. То есть, спасать коррупционеров президента от наказания.

Очень выгодная для коррупционеров история, правда? Обворовывай украинцев сколько хочешь, все равно Венедиктова от НАБУ отмажет.

Если это кого-то из "слуг" еще беспокоит, то это прямое нарушение предыдущих меморандумов с МВФ, поэтому денег не будет и поэтому тоже.

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Не понимаю, куда они будут убегать, когда экономика накроется, и Зеленскому придется брать российские деньги.

Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.

Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин 01

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Топ комментарии

  • KAISERWALD
    Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4091
  • саша паламарчук
    В цьому також Порошенко винуватий ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.

    Источник: https://censor.net/ru/n3234982

    Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
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