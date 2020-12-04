ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись
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Федеральная служба безопасности РФ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшими пересечь границу Украины и России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - сказали в ФСБ.