79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря.

Согласно данным исследования, 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как способ борьбы с коронавирусом, противоположного мнения - 17%. В эффективность таких мер верят 73%, не верят - 19%.

Так, 70% украинцев считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи, 35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.,) 2% пренебрегают ношением масок.

При этом 50% респондентов больше боятся экономических последствий пандемии, в то время как 34% боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей.

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Около 40% опрошенных считают, что успех в борьбе с COVID-19 в основном зависит от президента страны и Министерства здравоохранения. 32% считают, что это зависит от министра здравоохранения Максима Степанова, 17-18% надеются на парламент и правительство, 13% - на премьер-министра.

При этом министру здравоохранения Степанову доверяют 19%, не доверяют - 34%, не знают такого - 37%. Экс-министру Уляне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знает почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

В то же время детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровском доверяют 66%, не доверяют - 20%. Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, не знают его - 48%. Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%. Инфекционисту Ольге Голубовский доверяют 20%, не доверяют - 11%, не знают ее - 64%. Директору центра профилактики и борьбы со СПИДом Алле Щербинский доверяют 11%, не доверяют - 11%, не знают ее - 75%.

Также, по данным опроса, председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому доверяют 8%, не доверяют - 26%, не знают его - 60%. Директору Центра общественного здоровья Игорю Кузину доверяют 8%, не доверяют - 12%, не знают его - 77%.

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Среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%), не доверяют - 32%. Минздраву Украины доверяют 33%, не доверяют - 54%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%. Центру общественного здоровья доверяет 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%. Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,8%.