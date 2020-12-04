НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов

1-2 декабря на основании решения ВАКС Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В решении в частности говорится, что в сентябре 2017-го года застройщик Максим Микитась встретился с премьером Владимиром Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34. Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн долларов.

"Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года и оформлены на Юрия Гижко - предпринимателя из Винницкой области", - отмечает журналист.

1-2 декабря на основании данного решения ВАКС Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах Гройсмана, что Цензор.НЕТ подтвердили источники в САП и НАБУ.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.