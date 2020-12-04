Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии

Командование медицинскими силами ВСУ подало в суд на волонтера Наталью Воронкову, которая перепостила статью Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии и рассказала о сложившейся обстановке с военной медициной в ВСУ.

Об этом волонтер Наталья Воронкова сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

13 ноября волонтер Наталья Воронкова распространила на своей странице в Фейсбуке статью Цензор.НЕТ "COVID-19 У ЗСУ: "Після того, як зник нюх, я тиждень жив у казармі та вибивав машину, щоб здати тест. Вже з позитивним результатом мене ізолювали у холодне приміщення". Волонтер в своем посте рассказала о сложной ситуации, в которой находится военная медицина. А уже 4 декабря она сообщила, что за этот пост на нее подало в суд Командование медицинскими силами ВСУ.

"Цугцванг или патовый результат реформы военной медицины.

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Вся военная медицина сегодня на 100% подчинена 2 офицерам:

1. Командующему медицинскими силами - Хоменко Игорю Петровичу (сейчас в связи с расследованием зашкварных закупок КМС по маскам и по ИВЛ "выведен в распоряжение" Министра обороны Украины)

2. Главнокомандующему Хомчаку - ему непосредственно подчиняется Командование медицинскими силами.

Теперь прошу пройти по ссылке и почитать статью: https: //m.censor.net /.../ covid19_u_zsu_pslya_togo_yak ...

Все волонтеры и представители общественности, которые и сегодня активно помогают фронту, подтвердят эти факты и еще готовы привести новые примеры катастрофы в военно-медицинских силах ВСУ. Не только в Старычах, а и в Житомире и в Яворове, почти везде похожая ситуация как описано в статье!

Отдельное звено этой катастрофы - это медицинское снабжение в зону боевых действий заявки военных медиков выполняются на 20-30%

То есть пара упаковок обезболивающего или жаропонижающего препарата на весь батальон - это уже норма 2020! А все реально необходимое воины покупают сами, или медики просят волонтеров.

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Лично я очень благодарна военному, что осмелился не промолчать, рассказал правду!

Звонков, обращений с просьбами о помощи от военных и медиков ВСУ у меня и у других медицинских волонтеров очень много и за последнее время только увеличивается.

Такие ситуации четко указывают на систематическую бездеятельность Командующего медицинскими силами и лиц, им назначенных.

Вот к чему привела так называемая "реформа" с единственным подчинением ГШ (в дальнейшем Главнокомандующему Хомчаку) всей медицинской структуры.

Всех несогласных - уволили.

Все остальные - молчат - потому что боятся, или внедряют те же "военные стандарты", что и Хоменко под руководством Хомчака.

Кстати, они очень близкие друзья, о чем неоднократно писал Тарас Тополя: https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/3475671529179229

Еще раз замечу - на сегодня ни один из медиков не подчиняется напрямую министру обороны Украины!

Все медики запуганы Хоменко и его окружением.

И вот итог!

Пренебрежение медицинской помощью больному коронавирусной болезнью, и, соответственно, подвергание других военных на риск заболевания, а части на потерю боеспособности!

Мне одной кажется, что эти действия можно квалифицировать как подрыв боеспособности армии в целом ?!

Требуем правду, достаточно показухи!

А тем временем пока военные кричат ​​через СМИ, что им не предоставляют нормальную медицинскую помощь - Командование медицинскими силами отчитывается об успешных зачетах и итогах на своей странице", - написала волонтер Воронкова 13 ноября.

4 декабря она сообщила, что за этот пост Командование медицинскими силами подало в суд против нее иск. При этом Воронкова уверяет, что Хомчак в курсе об этом иске и одобрил его.

"БОЛЬШЕ ЧЕМ ОРДЕН!

На меня подали в суд.

За пост в Фейсбуке !!!!!

Я точно живу в Украине ???

Или уже в Раше или в Белораше?

Так, сначала я сама не поверила, но 12 !!! писем иска от Командования медицинскими силами под руководством Генштаба.

Вот за этот пост https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3462236980497640/?d=n

Крутое такое поздравление с Днем Волонтера на седьмом году войны - ох @ еть как искренне и трогательно ...

Спасибо господину Хомчаку и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который приложил неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года.

Отмазки, что вы "белые и пушистые" и здесь якобы ни к чему - не катят:

1. Халик (он истец от КМС) самостоятельно никогда не решился бы на такой шаг без согласия руководителя из ГШ.

2. У меня есть все документальные доказательства, что господин Хомчак - в курсе этого иска, а значит дал "добро" на будущее "судилище"

И это офицеры, у которых есть честь?

Я вам так сильно мешаю?

Или вы боитесь женщины волонтера?

Или может вам не нравятся блондинки?

Не уважаемые Хоменко и Хомчак, этим вы показали одно: масштабчик ваших "генеральских" личностей.

Жду с нетерпением, что ваше пребывание на должностях подходит к концу. Как бы Хоменко не хватался за свое кресло.

Все, финита ля комедия!

Надеюсь, что у судей хватит здравого смысла и дело против меня не дойдет до Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (как в подобном случае дела против Юрия Бутусова "Цензор.нет").

Когда только этот суд смог отличить "черное от белого", а, точнее, оценочное суждение (их нельзя признать недостоверным) от фактического.

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Объясните мне, наивной, - это теперь норма сегодня - активистам рот "затыкать" судами за посты в Фейсбуке ???

Знаю, что существует еще одно дело против волонтера ... Тарас Тополя - приготовиться ?!" - сообщила Воронкова.



















