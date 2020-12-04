Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ

При обстреле Водяного террористы использовали запрещенные минометы и артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"Сегодня ночью, 4 декабря, в районе н.п. Водяное зафиксированы грубые нарушения противником режима прекращения огня, а именно: использование 122 мм артиллерии (13 снарядов) и 120 мм миномета (6 мин). Потерь со стороны подразделений ВС Украины нет", - сказано в сообщении.

Далее украинская сторона в ТКГ излагает свои действия по данной ситуации:

1. Через координационный механизм введен "режим тишины".

2. Готовится письменная нота в СММ.

3. Наблюдательная группа УССЦКК "Мариуполь" осуществляет мероприятия по верификации события.

"Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое подобное нарушение становится еще одним кирпичом в стену, которой РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом для сохранения или усиления санкций", - резюмировали в украинской делегации в ТКГ.

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