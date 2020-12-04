Украина должна устранить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, - проект правительства ФРГ

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине не покрывают полной стоимости электроэнергии, что приводит к искажению рынка и ограничению конкуренции.

Об этом говорится в отчете проекта Low Carbon Ukraine, функционирующего при поддержке правительства Федеративной Республики Германии.



"Поскольку промышленные потребители платят более высокие цены, нынешний дизайн ПСО также фактически поддерживает перекрестное субсидирование. Дизайн ПСО для бытовых потребителей - это самая большая причина искажений рынка. Текущий механизм ограничивает конкуренцию, накладывает несправедливые ограничения", - говорится в отчете Low Carbon.



Проект призвал правительство составить дорожную карту для устранения перекрестного субсидирования.

По данным Low Carbon Ukraine, еще в ноябре, то есть до очередного повышения тарифа на передачу электроэнергии (с 1 декабря 2020 он вырос на 30%), в половине областей Украины цены для населения даже не покрывали стоимость доставки, не говоря уже о самой электроэнергии как товаре.



"В 12 из 25 областей стоимость доставки (распределения и передачи) уже (до 1 декабря 2020, - прим.) превышает среднюю регулируемую цену для бытовых потребителей", - говорится в отчете.

Заниженные тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей, независимо от их доходов, по мнению экспертов Low Carbon являются несправедливыми и требуют пересмотра.



"Бытовые потребители, независимо от их дохода, не платят полную стоимость электроэнергии. Эта разница между рыночной ценой и ценой для бытовых потребителей создает возможность получать объемы электроэнергии, заявленной для населения, с ценой ниже рыночной ", - отмечает Low Carbon.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.



Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.