Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС
Об этом сообщает "Автомайдн", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вместе с ним в суд не явились его заместитель Владимир Келеберда, а также судья ОАСК Игорь Погрибниченко.
Как сообщалось ранее, НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора проекты ходатайств о разрешении на задержание и арест этих судей.
Данные документы находятся в ОГП с 26 ноября, как и ходатайство о продлении сроков расследования дела. Ответа на них до сих пор нет.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
В августе генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.