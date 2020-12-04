Для пациентов с COVID-19 могут выделить около 90 тыс. коек, - Минздрав

Система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наши возможности выделения коек для пациентов с COVID-19 составляют около 90 тысяч. Они могут быть использованы в случае необходимости, но ресурсы медсистемы ограничены", - отметил Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что с начала ноября увеличено количество коек для COVID-19 с 40 тыс. до 61 тысячи.

При этом на начало декабря количество коек с подведенным кислородом (с централизованной подачей кислорода или при помощи концентраторов) составило 51%. До конца года этот показатель вырастет до 80%.

Степанов отметил, что "эпидситуация обостряется, но остается контролируемой".

Он сообщил, что медицинская система нарастила мощности до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки, к концу года Минздрав планирует выйти на показатели 70 тыс. ПЦР-тестов.

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