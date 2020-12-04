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На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция. ФОТО

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На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция. ФОТО
Столичные правоохранители призывают организаторов и участников митинга под стенами Верховной Рады придерживаться заявленного мирного формата проведения акции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева. 

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - сказано в сообщении полиции.

Кроме этого отмечается, что на данный момент на двух активистов полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 01
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 02
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 03

ФОТО: пресс-служба Нацполиции Украины.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Намазуй ТЄ!

    На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9459
  • Eduard Povolotsky
    Казнокрады и Гетьманцев & C не хотят выйти потолкаться с избирателями?
    Заодно и про штрафы за воровство пусть расскажут.
  • Порохобандерівець
    На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9421
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