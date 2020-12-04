На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.
"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - сказано в сообщении полиции.
Кроме этого отмечается, что на данный момент на двух активистов полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ФОТО: пресс-служба Нацполиции Украины.