Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной

Европейский союз действительно отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия не позволят провести его лично. Тем временем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - сказали в пресс-службе Представительства ЕС в Украине в пятницу.

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Как сообщалось, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.