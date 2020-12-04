Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной
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Европейский союз действительно отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия не позволят провести его лично. Тем временем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - сказали в пресс-службе Представительства ЕС в Украине в пятницу.
Как сообщалось, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.