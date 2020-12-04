Садовый принял присягу мэра Львова

Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады на заседании Львовского горсовета в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомощь" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий обнародовал результаты выборов головы громады и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.

Во время выступления Садовый заявил, что эта каденция будет "каденцией особенных вызовов".

"Прежде всего, это пандемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит", - сказал он.

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Как сообщалось, Садовый во втором туре выборов головы Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Синютки, набрав более 62% голосов избирателей. Садовый стал мэром Львова четвертый раз подряд.