На карантин в Киеве закрыты пять школ и девять детсадов. COVID-19 болеют 1 400 школьников и более 1060 педагогов, - Кличко
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На сегодняшний день в Киеве на карантин закрыты 5 школ и 9 детских садов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционное обучение перевели 1171 класс в 287-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве почти 1400. Также болеют более 1060 педагогов", - сообщил Кличко.
По словам мэра, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 203 группы в 151-м саду. 9 детских садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 50%.