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Рада на полгода освободила часть ФОПов от ЕСВ и единого налога

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Рада на полгода освободила часть ФОПов от ЕСВ и единого налога
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.

 "За" проголосовали 302 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

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Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен.

Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
  • Eugeniusz 1
    Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
  • ааабббввв
    На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
    То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

    Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
    Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

    Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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