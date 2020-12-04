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Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция. ФОТО

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Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция. ФОТО
В Киеве правоохранители закрыли ночной клуб, который работал несмотря на карантинные ограничения.

Об этом  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева. 

В отношении администратора заведения, а также посетителей, которые находились без защитных масок, составлен протокол и постановление об административных правонарушениях. Кроме этого, в помещении полицейские обнаружили устройство для курения наркотических средств. По данному факту открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

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Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 01
Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 02
Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 03

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Топ комментарии

  • sany
    Бомж-клуб "Лакшерi")
  • Оружейный барон
    Судя по фото там тусовалось три гопника
  • Салаутдин
    скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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