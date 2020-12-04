"Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица

Проблема усиления давления на бизнес в Украине заключается не столько в личности председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, сколько в политике тех, кто за ним стоит - партии "Слуга народа" и ее "внешних руководителей".

Об этом в эфире программы "Право на владу" сказал народный депутат Украины, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Когда мы говорим о том, что десять законопроектов о поддержке бизнеса не попадают в сессионный зал, это не Гетманцев – это "Слуга народа". Когда нам не дают уменьшить налоги, это не Гетманцев - это те, кто не хочет, чтобы украинский бизнес был конкурентоспособным. У нас дошло до того, что послы G-7 собирают председателей парламентских фракций и рассказывают им, за какие законы голосовать. Нам мешают создавать благоприятные условия для бизнеса. Три недели назад чиновник МВФ сказал нам, что он против того, чтобы мы заменяли налог на прибыль налогом на выведенный капитал. МВФ диктует нам условия, как преодолевать кризис. В частности, предлагает объявить налоговые каникулы. А где в Европе объявлены налоговые каникулы? В Австрии были компенсации налогов на зарплату. В нескольких странах - уменьшение НДС. То есть речь идет об уменьшении налогов, а не о налоговых каникулах. Мы становимся страной-заложником внешних акторов. Более того, сейчас в повестке дня стоит закон о создании Бюро экономической безопасности - еще одного контролирующего органа, который будет давить на бизнес", - возмутился Палица.

Он подчеркнул, что украинский бизнес сможет преодолеть экономический кризис только если будет конкурентоспособным.

"Себестоимость товаров и услуг украинского бизнеса не должна быть выше аналогичных товаров и услуг на внешних рынках. А мы сегодня покупаем импорт за валюту, которой и так в Украине не хватает. Потому что украинские аналоги - дороже. В итоге, даже несмотря на уменьшение импорта из-за карантина мы получим по итогам года дефицит валютного баланса в 8-10 миллиардов. А нам не позволяют снижать налоги. Кое-кто хочет просто добить украинский бизнес", - сказал Игорь Палица.

Напомним, что ранее Палица заявил, что требует отставки главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Однако регламентный комитет Верховной Рады отказался вынести в сессионный зал соответствующий проект постановления.