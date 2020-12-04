"Слуга народа" Василевская-Смаглюк заявила, что лишение зарплат депутатов за прогулы оказалось большим обманом: "Развели, как котят"

Лишение зарплат депутатов за прогулы оказалось большим обманом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вчера парламент проголосовал постановление 3645, которым экономию средств за депутатские прогулы пустили не на закупку кислородных концентраторов, а на доплаты помощникам народных депутатов.

"Проектом Постановления предлагается внести изменения в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины и с пунктом 3 Постановления Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народного депутата Украины" относительно увеличения коэффициента, по которому устанавливается размер общего месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украина", - поцитировала текст постановления нардеп.

"Развели как котят. Я не голосовала. А вот СН и оппозиционеры (ОПЗЖ, частично "Батькивщина" и "Довира") - объединились в едином порыве... Грустно смотреть", - добавила она.

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