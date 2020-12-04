На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов

Процесс закупки вакцины от коронавируса будет осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

В государственном бюджете на вакцинацию населения от коронавирусной болезни нужно заложить 15,1 млрд гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям, мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию населения от COVID-19, составляет 15,1 млрд гривень. Эти расчеты прозрачны и понятны. Мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которое мы должны вакцинировать за счет средств государственного бюджета", - сказал Степанов.

Он отметил, что вакцинировать от COVID-19 за государственные средства нужно в первую очередь людей, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, а именно: медицинские работники, работники образования и работники Нацполициии, а также люди старше 60 и с сопутствующими заболеваниями .

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