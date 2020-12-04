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Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение"

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Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение"
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поборол коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил на странице в сети Facebook.

"Наконец-то негативный тест принес позитивное настроение! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Стефанчук поблагодарил всех за поддержку.

"Вирус более коварен, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - подытожил вице-спикер.

Напомним, 12 ноября Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом.

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Топ комментарии

  • andrey pupkin ea0c262a
    И неудивительно.Умирают у нас только простые люди.
  • volley
    На фига нам тут сообщать "радостную" весть про этого откормленного борова? Он кому то , кроме себя самого, разве интересен? Редкая зеленоопая мразь, еще один урод, разрушающий страну. Цензор, просим, не пишите про этих манкуртов!!! А то тошнить от их упоминания.
  • Eugeniusz 1
    Очень жаль... я искренне желаю им всем сдохнуть!
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