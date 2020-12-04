Стефанчук вылечился от коронавируса: "Негативный тест принес позитивное настроение"
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Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поборол коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил на странице в сети Facebook.
"Наконец-то негативный тест принес позитивное настроение! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.
Стефанчук поблагодарил всех за поддержку.
"Вирус более коварен, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - подытожил вице-спикер.
Напомним, 12 ноября Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом.